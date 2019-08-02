Александр Моор оценил перспективы российско-казахстанского предприятия в Казанском районе

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Российско-казахстанское предприятие по производству сельскохозяйственной техники АВАГРО в Казанском районе – пример эффективной работы муниципальной власти по привлечению инвесторов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитет.

"Предприятие выпускает прицепные и самоходные опрыскиватели для внесения жидких минеральных удобрений. Наша простая и надежная техника испытана на полях Казахстана и адаптирована к условиям применения в России. С помощью руководства Казанского района и при поддержке областного инвестиционного агентства мы приобрели и реконструировали производственное помещение, подвели электроэнергию, газ и воду, и в конце 2018 начали работу. На сегодняшний день создано 12 рабочих мест", - рассказал губернатору генеральный директор предприятия Николай Ерохин.

По его мнению, в Тюменской области создан благоприятный и комфортный инвестиционный климат, есть высококвалифицированные кадры и возможности для подготовки специалистов.

На предприятии уже изготовлили 30 единиц техники. В дальнейшем планируется выпускать около 50 прицепных и 20 самоходных опрыскивателей в год. Инвесторы намерены расширять производство, в том числе путем выхода на международный рынок. В числе потенциальных покупателей изготовленной в Казанском районе сельхозтехники рассматривается, например, Монголия.

В планах развития – создание собственного производства емкостей для хранения жидких минеральных удобрений. Сейчас они доставляются из Казахстана, это логистически невыгодно. Кроме того, на предприятии разрабатывают инновационный проект по созданию новой модели навесного центробежного насоса.

"Инвесторы из Казахстана пошли по верному пути, создав производство на территории Тюменской области", - отметил Александр Моор. Губернатор высоко оценил перспективы дальнейшего развития и экспортный потенциал совместного российско-казахстанского инвестиционного проекта.

Появление в аграрном Казанском районе современного высокотехнологичного промышленного предприятия – закономерный результат качественной работы районных органов власти по улучшению делового климата и привлечению инвесторов, подчеркнул глава региона.

"Мы окажем предприятию АВАГРО необходимую поддержку для реализации планов по развитию производства", - заявил губернатор.

Евгений Бабенко