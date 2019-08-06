В Тобольской тюрьме производили мебель, обувь, сукно и гильзы для снарядов

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

В конце 19 – начале 20 веков у жителей Тобольска, да и всей Тобольской губернии была необычайно популярна мебель, изготовленная в мастерских тюремного замка. В администрации тюрьмы порою выстраивались очереди желающих сделать заказ на изготовление столов и стульев, шкафов и модных посудных горок.

Небольшая часть этих изделий, сохранившихся в фондах музея, послужила основой для новой экспозиции музея сибирской каторги и ссылки, где воссозданы тюремные мастерские.

"В дореволюционный период здесь была кузница, столярные и токарные мастерские, работали хорошие мастера-плотники, плели рыбацкие сети, шили обувь, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук Эдуард Бурнашев. – Но особенно было развито производство мебели, которая пользовалась большим спросом во всей Тобольской губернии".

Это были хорошо оборудованные мастерские, которые выдавали продукцию, пользующуюся спросом. Великий русский ученый Дмитрий Менделеев, который ознакомился с бытом и трудом заключенных в Тобольском остроге во время рабочей поездки в Тобольск в 1899 году, отмечал "обдуманность, чистоту и уютность, глядевшую из каждого уголка" мастерских, устроенных в видах улучшения содержания острожников.

"На территории Тобольской каторжной тюрьмы в начале 20 века была полноценная суконная мастерская. Привозили сырье, и получали ткани в тюрьме, - сообщил Эдуард Бурнашев. - В 1906 году мастерская сгорела. В период первой мировой войны в тобольской тюрьме изготавливались гильзы для снарядов".

В советский период содержание тюремных мастерских больших изменений не претерпело - здесь также работала кузница, столярные и токарные мастерские.

Основу нынешней экспозиции музея сибирской каторги и ссылки в Тобольске составили немногие сохранившиеся предметы, изготовленные в мастерских острога и фотографии, сделанные известным фотографом Иосифом Шустером в Тобольской каторжной тюрьме с 1898 по 1903 годы.

"Есть подлинная витрина, изготовленная в острожных мастерских для губернского музея, - рассказал главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук Эдуард Бурнашев. - И есть снимок, сделанный в 1917 году, когда из Тобольской тюрьмы после амнистии Временного правительства вышла первая партия осужденных. Девяносто человек на фоне тюремного замка. На обороте указано, что один из них изготавливал оборудование для Тобольского губернского музея".

Борис Олейник