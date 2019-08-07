  • 7 августа 20197.08.2019среда
  • USD65,2030
    EUR73,0730
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

На железной дороге в Свердловской области сошли с рельсов вагоны

Происшествия, 08:29 07 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доследственную проверку проводят по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на перегоне Ильмовка – Ревда в Свердловской области, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

6 августа около 21 часа на 1604 км перегона Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги с рельсов сошли 5 пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Свердловская железная дорога , следственный комитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 07.08.2019Полицейские Голышманово задержали угонщика с поличным
08:29 07.08.2019На железной дороге в Свердловской области сошли с рельсов вагоны
18:21 06.08.2019Подозреваемых в вовлечении в проституцию задержали в Тюмени
17:49 06.08.2019На тоболяка завели два уголовных дела за вылов краснокнижной рыбы