На железной дороге в Свердловской области сошли с рельсов вагоны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доследственную проверку проводят по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на перегоне Ильмовка – Ревда в Свердловской области, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

6 августа около 21 часа на 1604 км перегона Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги с рельсов сошли 5 пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.