В Новом Уренгое владелец агрессивной собаки заплатит штраф
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Владелец собаки, которая покусала несовершеннолетнего ребенка, заплатит штраф, сообщает прокуратура ЯНАО.
В мае 2019 года несовершеннолетнего на улице Нового Уренгоя укусила собака, которую хозяин выгуливал без намордника. Мальчик получил укусы и находился на амбулаторном лечении.
Учитывая, что несовершеннолетнему были причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.
Требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего взыскано 50 тыс. руб.