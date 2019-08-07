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В Новом Уренгое владелец агрессивной собаки заплатит штраф

Происшествия, 13:26 07 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владелец собаки, которая покусала несовершеннолетнего ребенка, заплатит штраф, сообщает прокуратура ЯНАО.

В мае 2019 года несовершеннолетнего на улице Нового Уренгоя укусила собака, которую хозяин выгуливал без намордника. Мальчик получил укусы и находился на амбулаторном лечении.

Учитывая, что несовершеннолетнему были причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего взыскано 50 тыс. руб.

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# моральный ущерб , нападение собаки , Новый Уренгой

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