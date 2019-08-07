Кондитерские предприятия региона успешно осваивают зарубежные рынки сбыта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Действующие в регионе кондитерские предприятия обладают серьезным экспортным потенциалом и успешно осваивают зарубежные рынки сбыта. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Современные кондитерские предприятия работают в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме. Все они демонстрируют очень хорошие темпы развития. И если тюменская фабрика "Квартет" пока реализует свою продукцию только на территории нашего и соседних регионов, то ялуторовская фабрика "Кураж" и ишимская "Слада" активно продвигаются на зарубежные рынки", – отметил Александр Моор.

Продукция "Куража" экспортируется в Германию, Данию, КНР, Грецию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Монголию, Армению, Грузию, Туркменистан.

Кондитерские изделия "Слады" через Германию поставляются в страны Евросоюза: Голландию, Грецию, Данию, Францию, Испанию, Италию, Израиль. Продукция ишимских кондитеров пользуется спросом в странах СНГ, Азербайджане, Украине, Грузии, а также Монголии. В мае 2019 года продукция "Слады" была представлена на Международной выставке "ЭКСПО Шелковый путь" в Китае. В результате фабрика получила выход на очень объемный и перспективный китайский рынок.

"У ишимских кондитеров есть планы увеличения экспорта своей продукции в Китай. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы окажем им поддержку в форме компенсации части расходов на логистику", – сказал Александр Моор.

Напомним, недавно глава региона побывал на инвестиционной площадке компании "Слада" в Ишиме. В сентябре 2019 года там планируют ввести в эксплуатацию первую из трех производственных линий по выпуску кондитерских изделий.

"Создание нового кондитерского производства на площадке Ишимского машиностроительного завода – очень интересный инвестиционный проект. Инвестор поверил органам власти, и благодаря этому прекратившее свою деятельность предприятие советских времен в прямом смысле получает вторую жизнь. Думаю, что вскоре мы попробуем продукцию нового цеха. Рынок кондитерской продукции растет, и у инвестора есть планы освоения всей площадки к 2022 году. Мы окажем этому инвестпроекту необходимую поддержку. Тем более, что новое производство, как и вся кондитерская отрасль, обладает очень серьезным экспортным потенциалом", – заявил губернатор.

К концу 2022 года инвестор намерен приобрести и ввести в строй еще две производственные линии.

Отметим, что производство кондитерских изделий в Тюменской области постоянно растет. Например, фабрика "Квартет" ежегодно выпускает 365 тонн продукции 50 видов. Более чем на 20 позиций расширился ассортиментный перечень кондитерской фабрики "Слада", при этом начиная с 2014 года объем производства и продаж увеличился более чем в два раза.

Ялуторовская фабрика "Кураж" в первом полугодии 2019 года нарастила объем выпускаемой продукции на 25% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Мощность предприятия – более 30 тонн в сутки. На фабрике завершается строительство еще одного кондитерского цеха общей площадью около 4 тыс. кв. метров.

Евгений Бабенко