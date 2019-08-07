Восемь многоквартирников в регионе строятся с использованием эскроу-счетов

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Восемь многоквартирных домов в Тюменской области строятся по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Новая схема, при которой деньги граждан поступают не участникам рынка недвижимости, а на специальный счет в банк, вступила в силу 1 июля 2019 года.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, еще по пяти объектам документы находятся на рассмотрении в банках на предмет возможности работы по эксроу-счетам.

"Теперь гражданин, заключая договор долевого участия со строительной организацией, также подписывает договор с банком о финансировании. При этом деньги, которые платит покупатель, остаются на счетах в банке. Застройщик в этом же банке берет кредит на строительство, а средствами дольщика может воспользоваться только после завершения строительных работ", - пояснил Шустов.

В то же время он напомнил, что организации, степень готовности домов которых достигла 30%, а количество договоров долевого участия по конкретному объекту превышает 10%, работают по старой схеме. В Тюменской области под эти критерии попали 143 дома. По 93 объектам уже получено подтверждение о степени готовности и возможности финансирования строительства по старой схеме. По остальным объектам застройщики готовят соответствующие заявки.

Сергей Шустов добавил, что информация обо всех строящихся многоквартирных домах собирается в Единую информационную систему жилищного строительства, которую ведет Министерство строительства и ЖКХ России. В базе данных Минстроя указываются сроки начала и завершения строительства объектов, а также фиксируются нарушения, которые допустил застройщик.

"Программа автоматически выбирает объекты, на которых не исполняются договоры долевого участия, нарушаются сроки завершения работ, и выводит эти дома в перечень проблемных. Стоит отметить, что Тюменская область входит в число семнадцати регионов, в которых сегодня нет обманутых дольщиков. Этому способствовала серьезная работа", - добавил Шустов.

Любовь Голышева