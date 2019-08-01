Племенной завод "Суерь" в Уватском районе начал заготовку кормов

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Племенной завод "Суерь" начал заготовку кормов на площади 970 гектаров. Завезены тракторы и комплект сенозаготовительной техники, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

В хозяйстве планируют заготовить 2,7 тыс. тонны сена. Инвестор оценивает хорошие перспективы развития мясного скотоводства в Уватском районе.

"Наша задача – улучшить генетику, наладить местную переработку и накормить людей здоровым мясом без добавок и по приемлемой цене. Скот выращивается в основном на пастбище и в этом наше преимущество", – подчеркнул директор племенного завода Валерий Шмаков.

Привлекательность Уватского района для развития мясного скотоводства в том, что здесь много свободных пастбищ и обособленных земель, удаленных от людей. Эта особенность и привлекла завод "Суерь". Перед тем как привезти животных из Курганской области, инвестор год знакомился с территорией, наблюдал за природно-климатическими условиями. По словам Валерия Шмакова, в районе засушливых дней меньше, а влажность выше, что для скотоводов является важным.

"Это только начало большой работы по созданию кластера мясного скотоводства на юге Тюменской области, – уверен руководитель группы по сопровождению инвестиционных проектов районной администрации Николай Белов. – Здесь будет и кооперация, и переработка, и централизованная реализация. Будем вовлекать в работу по развитию мясного скотоводства личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства".

В Уватском районе такие примеры уже есть. В 2016 году, получив областной грант на поддержку начинающих фермеров, предприниматель из Осинника Людмила Толстогузова приобрела 17 абердинов, сегодня количество составляет 65. В 2018 году этот опыт повторила предприниматель из с. Демьянское: на средства гранта Алена Моисеева закупила 20 ангусов. После захода ООО "Суерь" еще больше местных жителей из Алымки, Красного Яра, Верхнего Романа и деревни Уки заинтересовалось покупкой и разведением животных данной породы.

Напомним, 14 июля инвестор закончил перевозку абердинов из Кургана в Уватский район: завезли 740 голов. Ферму обустроят около деревни Остров Ивановского сельского поселения. В декабре 2018 года ООО "Суерь" подтвердило статус племенного завода. На постоянной основе сотрудничает с Оренбургским институтом мясного скотоводства, в планах – наладить работу с институтом Северного Зауралья.

Глава администрации Сергей Путмин считает, что мясное скотоводство важно для Уватского района и будет восстановлено. Администрация окажет содействие по получению возможных видов поддержки всем предпринимателям, желающим заняться сельскохозяйственным бизнесом.

В отделе сельского хозяйства сообщили, что работа по развитию мясного скотоводства продолжается, а бренд "Уватский ангус" имеет шансы стать известным производителем мраморной говядины в Тюменской области.