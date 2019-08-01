Водитель Kia Rio погиб в ДТП в Вагайском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель автомобиля Kia Rio погиб в ДТП на автодороге Вагай — Аромашево 11 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

ДТП произошло в 7 часов 50 минут на 67-м км Вагай — Аромашево. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился житель Пыть-Яха, выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной Chevrolet Captiva.

В результате мужчина 1968 года, управлявший Kia Rio, рождения скончался в машине скорой помощи. Водитель Chevrolet Captiva — житель Тары Омской области 1982 года рождения, по предварительным данным, получил переломы голени, берцовой кости. Медики увезли пострадавшего в больницу Ишима.

Также травмы получили два пассажира машины Kia Rio. У женщины 1982 года рождения диагностировали вывих бреда, у 12-летней девочки — ушиб плеча и живота.

Инна Пахомова