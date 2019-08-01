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Суд присяжных Ханты-Мансийска отправил наркосбытчика в колонию на тринадцать лет

Происшествия, 14:21 13 августа 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

На 13 лет и 6 месяцев отправил в колонию строгого режима жителя Магнитогорска Ханты-Мансийский суд присяжных за незаконный сбыт наркотических средств. Также подсудимый заплатит штраф в 250 тыс. рублей, сообщает прокуратура ХМАО.

По ходатайству самого подсудимого, уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Как установило расследование, в марте 2018 года подсудимый прибыл в Ханты-Мансийск чтобы продавать синтетические наркотики через тайники-закладки. Его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли более 1,7 кг наркотиков.

Присяжные единодушно признали мужчину виновным. Суд назначил наркосбытчику 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в 250 тыс. рублей.

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# наркотики , уголовное дело , Ханты-Мансийск

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