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Пожилая сургутянка перевела мошенникам крупную сумму денег

Происшествия, 18:32 13 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

271 тыс. рублей заплатила 58-летняя женщина мошенникам, чтобы получить компенсацию за БАДы. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Сургуту.

Женщина рассказала правоохранителям, что в начале июля ей позвонил неизвестный. Мужчина пояснил, что ей положена компенсация за некачественные лекарственные препараты, а именно биологически активные добавки.

"Злоумышленник почти на протяжении месяца выходил с потерпевшей на связь. Под разными предлогами стал требовать осуществить банковские операции: налоговый вычет, процент за перевод денежных средств и прочее", — рассказали в ведомстве.

В итоге женщина перевела деньги по разным платежным системам на общую сумму 271 тыс. рублей. После неизвестный перестал выходить на связь, а компенсацию за приобретение лекарственных препаратов женщине не выплатили.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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# деньги , мошенничество , уголовное дело

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