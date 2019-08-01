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Тюменка выманила у возлюбленного четыреста тысяч рублей на лечение

Происшествия, 15:27 14 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девушку, похитившую более 400 тыс. рублей под предлогом тяжелого заболевания почек, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

21-летняя обвиняемая познакомилась с молодым человеком, который являлся приятелем ее сожителя. Новому знакомому женщина представилась вымышленным именем и скрыла факт нахождения в любовных отношениях. В день знакомства у преступной пары созрел план, согласно которому женщина должна была влюбить в себя приятеля своего сожителя и путем обмана похищать у него деньги.

Между преступницей и потерпевшим возникли отношения. Она начала просить у мужчины денежные средства в долг, не собираясь их отдать. Первым предлогом для займа была вымышленная поездка к родителям, после мошенница сообщила потерпевшему, что больна тяжелым заболеванием почек, требующим дорогостоящего лечения. В общей сложности у мужчины были похищены более 400 тыс. рублей. После совершенного хищения женщина перестала выходить на связь с потерпевшим.

Прокуратура направила материалы дела в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Материалы уголовного дела в отношении сожителя девушки выделены в отдельное производство.

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# мошенничество

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