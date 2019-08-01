Зеленый пояс Тюмени защищен от лесных пожаров

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В границах зеленого пояса Тюмени проведены работы по противопожарному обустройству и лесовосстановлению, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

На площади 70 га проведены профилактические контролируемые выжигания сухой травы, обустроено 402 км минерализованных полос, проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 28,5 га.

Специалистам лесного комплекса предстоит прочистить и обновить противопожарные минерализованные полосы протяженностью 595 км, реконструировать 1,3 га лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

"В 2018 году вокруг Тюмени установлены границы Лесопаркового зеленого пояса. Это леса защитных категорий, и работ, которые мы проводим по предупреждению лесных пожаров и лесовосстановлению, прибавилось, - рассказал начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Олег Турнаев. - Нам важно сохранить леса вокруг города – это важная составляющая экологического каркаса, который позволяет нам дышать чистым воздухом".