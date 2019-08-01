Детская студия Ялуторовска участвует в фестивале в Казахстане

| Фото: муниципальное автономное учреждение культуры "Арт-Вояж" | Фото: муниципальное автономное учреждение культуры "Арт-Вояж"

Детская театральная студия "Мы" представит Ялуторовск на Международном фестивале молодежных театров, студий и мастерских "Счастливый билет", который стартует в Нур-Султане 14 августа, сообщает муниципальное автономное учреждение культуры "Арт-Вояж".

Ялуторовский коллектив под руководством Татьяны Леонтьевой представит на суд жюри спектакль "Все мальчишки дураки".

Студия "Мы" впервые отправилась на фестиваль такого высокого уровня. Весной 2019 года юные ялуторовчане были в Сочи — они приняли участие в семинаре-лаборатории "Театр, где играют дети" на площадке Лазаревского камерного театра.

"Заявочная кампания на фестиваль, который откроется в Нур-Султане, была непростой. Ребята направляли несколько спектаклей, но оргкомитет и жюри отобрали именно "Все мальчишки дураки"", — рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояжа" Ялуторовска Анастасия Петелина.

Международный фестиваль "Счастливый билет" будет проходить во второй раз. Он продлится по 18 августа.

Инна Пахомова