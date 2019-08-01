Региональный проект "Сохранение лесов" выполняется в плановом режиме

| Фото: департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамента лесного комплекса Тюменской области

72 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и 308 единиц оборудования закуплено в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

На 15 августа 50 % мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению выполнены на площади 3,5 тыс. га. Проведены работы на лесных участках, не переданных в аренду, на арендованных лесных участках – 1,3 тыс. га, выполнено арендаторами по проектам освоения лесов и договорам аренды.

По словам начальника отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Олега Турнаева, план по выполнению работ по лесовосстановлению и лесоразведению будет выполняться в течение года.

"В регионе сложилась судебная практика так, что за невыполнение лесохозяйственных мероприятий, в том числе по лесовосстановлению, суд часто выносит решение о расторжении договора. Поэтому мы ведем активную работу с арендаторами по информированию и предупреждению нарушений сроков выполнения работ. Систематически направляем письма арендаторам лесных участков с просьбой предоставления динамики выполнения работ для прогнозирования результатов и снижения рисков", - отметил он.