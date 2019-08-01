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В течение недели в Тюмени будет тепло и временами дождливо

Общество, 10:30 19 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 25 градусов тепла ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 19 по 25 августа. Однако, как сообщает центр Фобос, в эти дни в областном центре возможны дожди.

19 августа в Тюмени воздух прогреется до плюс 24 градусов, ожидается переменная облачность. 20 августа будет немного прохладнее – до плюс 20.

21 августа потеплеет до плюс 25 градусов, пройдут кратковременные дожди. 22 августа осадки маловероятны, днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов.

Дождливой будет и пятница, 23 августа. Воздух в этот день прогреется до 23 градусов.

В выходные температура начнется постепенно снижаться. Суббота, 24 августа, еще будет теплой - в этот день ожидается до плюс 23 градусов. А уже в воскресенье, 25 августа, дневная температура воздуха понизится до 15 градусов, и вновь пойдут дожди.

Любовь Голышева

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# погода , погода в Тюмени

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