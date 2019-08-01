Школы Тюменской области готовы к новому учебному году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

32 школы капитально отремонтировали в Тюменской области ко Дню знаний–2019. Регион полностью готов к новому учебному году, уверен директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Он сообщил, что 25 августа завершается приемная кампания всех школ.

"Никаких рисков, что мы войдем в учебный год хоть с одним не принятым учреждением, нет. На капремонте было 32 школы. В завершающих стадиях работ осталось девять. К сентябрю мы вводим в эксплуатацию две новостройки: второй корпус школы номер 65, школу в микрорайоне Новый в Заводоуковске", – прокомментировал Алексей Райдер.

В Ишиме школу № 3 введут после реконструкции, в школе № 12 появилась цифровая лаборатория, метеостанция, интерактивный глобус. Еще два объекта в Тобольске сдадут после 1 сентября: это новостройка и школьная лаборатория при общеобразовательном лицее.

Алексей Райдер убежден, что в рамках нацпроекта "Образование" в 2018 году губернатором региона приняты беспрецедентные решения, в силу которых уже в 2020 году в области будут вводить каждый год по шесть-восемь школ, вместо четырех-пяти учебных заведений в прежние времена. Это позволит перевести всех учеников на первую смену обучения, тогда как сейчас 11 % школьников Тюмени и Тобольска учатся во вторую смену.

"Сельская местность и небольшие города учатся в первую смену. В Тюмени и Тобольске мы будем избавляться от второй смены, но и демография при этом будет расти. Даже в нынешнем году у нас опять по области количество первоклассников приросло на 1 тысячу 300 ребят. Для сравнения: в 2007 году, когда мы переживали волновую демографическую яму, во всех школах области у нас училось порядка 150 тысяч детей. Сегодня мы приросли примерно на 50 тысяч учеников", – отметил Алексей Райдер.

В 2019 году в школы региона пойдут более 210 тыс. детей, около 25 тыс. из них – первоклассники.

Ирина Ромашкина