Стомиллионную тонну нефти добыл "РН-Уватнефтегаз"

Стомиллионную тонну нефти добыл «РН-Уватнефтегаз» | Фото: управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть» Стомиллионную тонну нефти добыл «РН-Уватнефтегаз» | Фото: управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть»

Компания "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", добыла 100-миллионную тонну нефти с начала освоения Уватского проекта, сообщает управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть".

Развитие Увата как новой нефтяной провинции вступило в активную фазу в 2007 году. Тогда была получена первая нефть на самых крупных месторождениях проекта – Усть-Тегусском и Урненском. Их промышленная разработка была начата в 2009 году после запуска в эксплуатацию центрального пункта сбора нефти на Усть-Тегусском месторождении и магистрального нефтепровода протяженностью 264 км до нефтеперекачивающей станции Кальчинского месторождения.

На сегодняшний день текущие извлекаемые запасы нефти месторождений ООО "РН-Уватнефтегаз" оцениваются в 376 млн тонн.

Особенность Уватской нефтяной провинции – наличие большого количества средних и мелких разрозненных месторождений нефти. Для их эффективной разработки было принято решение создать четыре центра освоения. Среднесуточная добыча "РН-Уватнефтегаза" составляет более 28 тыс. тонн нефти/сутки. Добычу нефти на проекте обеспечивают более 700 скважин. Подготовленная до товарного качества нефть поступает в систему магистральных нефтепроводов.

Наиболее перспективным разрабатываемым месторождением является Центральный Уват. На этой территории открываются и вводятся в эксплуатацию новые месторождения. В нынешнем году предприятие планирует запустить в промышленную эксплуатацию новое месторождение – Немчиновское – с извлекаемыми запасами около 4 млн тонн нефти. За последние 10 лет специалисты "РН-Уватнефтегаза" открыли 11 месторождений.

В 2019 году на месторождениях Уватского проекта было введено в эксплуатацию 47 новых нефтедобывающих скважин. Рост объемов производства обеспечен благодаря повышению эффективности геолого-технических мероприятий и внедрению передовых технологий нефтедобычи – конвейерного бурения, операции гидроразрыва пласта и других.

Добавим, ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и добычей углеводородов на юге Тюменской области (Уватский район), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Омской области. Нефтедобывающие активы предприятия образуют Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть".

В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных участков и 40 месторождений. Общая площадь проекта составляет более 26 тыс. кв. км.