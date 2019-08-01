Работает горячая линия для родителей школьников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для родителей школьников работает в Тюменской области с 19 августа по 2 сентября, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Тюменцы могут получить консультации специалистов ведомства по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, школьной формы, канцелярских товаров и принадлежностей по телефонам 69-67-83 и 20-31-11 .

Телефоны горячей линии для жителей муниципальных районов области в территориальных отделах Роспотребнадзора можно найти на сайте управления.