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Тоболяки решают проблемы с благоустройством с помощью соцсетей

Общество, 17:40 21 августа 2019

администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Благоустройство придомовых территорий инициировали жители 7 микрорайона в Тобольске с помощью социальных сетей.

12 августа в сообществе "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте была опубликована новость о том, что на улицах идет плановая уборка и покос травы. В комментариях к ней 13 августа тоболячка Елена Гордилюк заметила, что регулярный покос травы проводится не на всех придомовых территориях, и обозначила в качестве проблемных участки за домами №35 и №36 в 7 микрорайоне.

Уже на следующий день сотрудники мэрии ответили жительнице города, что на указанных адресах управляющая компания "Жилищные услуги" выполнит покос травы 15 августа. Фотоотчет через несколько дней разместили тут же в комментариях. Елена Гордилюк поблагодарила администрацию Тобольска за своевременное реагирование.

администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Дарья Казакова

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# благоустройство дворов , социальные сети , Тобольск

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