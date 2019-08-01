Ишимским дошколятам рассказали о важности государственного флага

| Фото: группы "Росгвардия по Тюменской области" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Росгвардия по Тюменской области" во "ВКонтакте"

Ребятам из ишимского детского сада № 19 в игровой форме рассказали о значимости государственного флага и его истории в рамках акции, посвященной Дню государственного флага "С флагом на сердце", сообщает региональное отделение Росгвардии.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы майор ишимской полиции Зая Пушкарёва рассказала детям, что в 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет и провела викторину на знание государственной атрибутики.

"Желаю вам, чтобы вы через всю свою жизнь пронесли любовь к России и знали ее историю!" - подчеркнула майор.

В завершение мероприятия воспитанники детского сада получили грамоты Росгвардии за участие в выставке детского рисунка.

Напомним, в честь 350-летия государственного флага России сотрудники и военнослужащие Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации проводят патриотические мероприятия с детьми и подростками, встречи с ветеранами и конкурсы детского рисунка.