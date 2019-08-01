  • 22 августа 201922.08.2019четверг
  • USD66,2630
    EUR73,4989
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер западный

Ишимским дошколятам рассказали о важности государственного флага

Общество, 12:09 22 августа 2019

группы "Росгвардия по Тюменской области" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Росгвардия по Тюменской области" во "ВКонтакте"

Ребятам из ишимского детского сада № 19 в игровой форме рассказали о значимости государственного флага и его истории в рамках акции, посвященной Дню государственного флага "С флагом на сердце", сообщает региональное отделение Росгвардии.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы майор ишимской полиции Зая Пушкарёва рассказала детям, что в 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет и провела викторину на знание государственной атрибутики.

"Желаю вам, чтобы вы через всю свою жизнь пронесли любовь к России и знали ее историю!" - подчеркнула майор.

В завершение мероприятия воспитанники детского сада получили грамоты Росгвардии за участие в выставке детского рисунка.

Напомним, в честь 350-летия государственного флага России сотрудники и военнослужащие Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации проводят патриотические мероприятия с детьми и подростками, встречи с ветеранами и конкурсы детского рисунка.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# государственный флаг , День государственного флага , Ишим , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 22.08.2019Летняя школа по индивидуализации образования проходит в ТюмГУ
13:26 22.08.2019Автоинспекторы призвали водителей к порядку на трассах
13:15 22.08.2019Высокоскоростной Интернет появился в селе Каскара
13:04 22.08.2019Мемориал Андрею Кижеватову открыли в Тюмени