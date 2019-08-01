"Ангажемент" отпразднует день рождения основателя театра Виктора Загоруйко

| Фото: театра "Ангажемент" | Фото: театра "Ангажемент"

Молодежный театр "Ангажемент" откроет творческий сезон в день рождения основателя театра Виктора Загоруйко 6 сентября в 18 часов.

Актеры подготовили зрителям интерактивную программу, которая пройдет до спектакля. Далее молодежный театр представит премьерный спектакль "Всем кого касается", начало в 19 часов.

"Всем кого касается" - пьеса современного драматурга Даны Сидерос, которую в конце прошлого сезона в "Ангажементе" поставил петербургский режиссер Игорь Лебедев. Петербуржец стал победителем режиссерской лаборатории "12+" в "Ангажементе" в ноябре 2018 года. Премьерный показ состоялся 17 мая 2019 года. Спектакль уже полюбился театралам, его рекомендуют посмотреть подросткам, ведь история именно про них.

"Стоит сходить на спектакль с детьми от 12 лет. Посещала спектакль с внуком, ему понравилось", - рекомендует спектакль к просмотру Людмила Милешко.

По сюжету в престижную, элитную школу попадают двое парней – братья Костя и Миша. У них особый язык прикосновений, который понятен только им. Именно этот язык становится источником проблем для ребят: другие ученики, да и кое-кто из учителей, не приняли их, относятся к ребятам враждебно и с подозрением.

Драматическую пьесу Даны Сидерос режиссер ставит в жанре "инструкции по безопасности от человеческих возгораний". Спектакль адресован широкому кругу зрителей – от подростков до молодых людей до 30. А может быть и учителям, которые захотят понять своих учеников. Что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, которые сталкиваются с равнодушием, агрессией и непониманием тех, кто находится рядом.

"Спектакль понравился, дочь - подросток точно оценила положительно. Проблемы как раз актуальны для нас, школа, отношения между учителями и учениками. Учительница - вот бы в школу таких, понимающая поколение своих учеников, дающая такие направления движения личности, когда хочется стремиться вверх", - поделилась отзывом зрительница Светлана Московкина.

Кстати, для самых маленьких театралов "Ангажемент" открывает сезон уже 31 августа. Ребята от двух лет смогут посмотреть постановку "Волшебный горшочек" по мотивам сказки братьев Гримм (автор инсценировки Альбина Захаренко).

20 сентября поклонников "Ангажемента" ждет сюрприз: после небольшого перерыва на сцену возвращается спектакль-легенда - постановка с 10-летним стажем "Ромео и Джульетта".

Ирина Ромашкина