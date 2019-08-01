Тюменские театры покажут спектакли на универсиаде в Челябинске

| Фото: "Unifest'19 Всероссийская театральная универсиада" во ВКонтакте | Фото: "Unifest'19 Всероссийская театральная универсиада" во ВКонтакте

Коллективы из Тюмени примут участие во Всероссийской театральной универсиаде Unifest'19, которая пройдет в Челябинске с 13 по 17 сентября.

Музыкальный проект "Джаст Сьюзи" и приглашенный танцтеатр "Перспектива" совместно подготовили для зрителей визуально-пластическую саунд-драму "Фрида: спектр независимости".

Театральная мастерская "Будильник" представит фриран-драму "Мы с тобой одной крови" по рассказам Редьярда Киплинга.

Молодежный театр "Май" покажет челябинцам спектакль "Екатерина Ивановна" по пьесе Леонида Андреева. Эта постановка совершенно новая, тюменский зритель увидит ее только в конце сентября. "В Челябинске играем спектакль "Екатерина Ивановна" два раза, один для участников и один для города. В постановке задействованы 11 актеров", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель молодежного театра "Май" Мария Будыкина.

Во Всероссийской театральной универсиаде Unifest'19 театр "Май" участвует впервые. "Очень давно хотели туда попасть. Я мечтала свозить туда свой театр с того, момента, как сама в 2015 году побывала на этом фестивале. Это один из лучших фестивалей молодежных театров в России. То, что нас туда пригласили, очень важное событие для "Мая". Мы благодарны Тюменскому индустриальному университету за возможность осуществить эту поездку и очень ждем встречи с хозяевами фестиваля — театром-студией "Манекен"", — поделилась Мария Будыкина.

По словам организаторов Всероссийской театральной универсиады Unifest'19 в Челябинске, это не конкурс, но участников ожидают дипломы, в том числе за лучший спектакль. На мероприятие съедутся театры из разных городов страны.

Инна Пахомова