Тюменскую фриран-драму по рассказам Киплинга покажут в Челябинске

| Фото: Театральная мастерская «Будильник» во ВКонтакте | Фото: Театральная мастерская «Будильник» во ВКонтакте

Фриран-драму "Мы с тобой одной крови" по рассказам Редьярда Киплинга покажет тюменская театральная мастерская "Будильник" на Всероссийской театральной универсиаде Unifest'19, которая пройдет в Челябинске с 13 по 17 сентября.

"Жанр "фриран-драма" — наше изобретение, отражающее природу чувств и способ существования актеров в спектакле. Фриран — разновидность паркура, в переводе с английского означает "свободный бег". Он базируется на определенных принципах: поиск своего собственного пути развития, направленность на свой внутренний мир, свободное перемещение в пространстве, использование воображения. На этих принципах и основывается наш спектакль", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель театральной мастерской "Будильник", режиссер Юрий Демчук.

В спектакле заняты четыре актера театра "Будильник" - Ярослав Буш, Валентин Пантя, Дамир Богданов, Андрей Голубенко. Всех их объединяет не только любовь к театру, но и единая театральная школа — кафедра режиссуры Тюменского института культуры (мастерская профессора Марины Жабровец).

Театральная мастерская "Будильник" не раз участвовала во всероссийских и международных фестивалях и завоевывала Гран-при. Во Всероссийской театральной универсиаде Unifest'19 этот тюменский театр участвует впервые. "Слышали о театральной универсиаде много хорошего. Ждем веселого путешествия в Челябинск в компании друзей, новых впечатлений, знакомств. Интересно, как оценит нас экспертный совет. Такая обратная связь очень полезна для дальнейшего творческого развития и режиссера и актеров", — поделился Юрий Демчук.

Театральная мастерская "Будильник" основана в 2009 году. В труппе насчитывается 14 человек. Поставлено 10 спектаклей.

Инна Пахомова