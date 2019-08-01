Тюменскую саунд-драму "Фрида: спектр независимости" увидят челябинские зрители

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Визуально-пластическую саунд-драму "Фрида: спектр независимости" покажут музыкальный проект "Джаст Сьюзи" и танцтеатр "Перспектива" на Всероссийской театральной универсиаде Unifest'19, которая пройдет в Челябинске с 13 по 17 сентября.

Постановку об известной мексиканской художнице, полюбившуюся тюменцам, впервые повезут на универсиаду. "Мы впервые показали саунд-драму "Фрида: спектр независимости" в мае. Было два показа. Тогда собрали кучу положительных отзывов, каждый день сопровождался аншлагом. Для зрителей понадобились дополнительные места — все билеты были раскуплены, а попасть на показ хотели многие. Это приятно удивило нас. Видимо, личность Фриды помогла нам. Были хорошие отзывы о музыке, пластике и свете спектакля. В общем, вся команда хорошо сработала", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер спектакля Сюзанна Иванова.

На сцену в Челябинске во время показа саунд-драмы выйдут 12 человек: семь танцоров и пять музыкантов. Зрителей ждет единство живой музыки, хореографии и компьютерной графики.

Сюзанна Иванова добавила, что 3 и 4 сентября пройдут повторные показы визуально-пластической саунд-драмы "Фрида: спектр независимости". После этого музыкальный проект "Джаст Сьюзи" и танцтеатр "Перспектива" будут участвовать в отборе на фестиваль молодежных театров "Театральная революция".

Инна Пахомова