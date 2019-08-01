Стратегию киноиндустрии тюменского региона примут 27 августа

| Фото: Медиаполис во ВКонтакте | Фото: Медиаполис во ВКонтакте

Документ по стратегии развития киноиндустрии в регионе и создания индустриального кинокластера во всей области примут на стратегической сессии в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского 2а/12) 27 августа. Начало в 11 часов.

Президиум во главе с модератором сессии аналитиком и экспертом в области культуры и кинематографии Олегом Ивановым, участники сессии и федеральные и региональные эксперты проведут презентацию официального документа – "Дорожной карты развития тюменского кино".

Документ состоит из 10-15 финальных и проработанных участниками и экспертами сессии инициатив, которые определят основные векторы развития тюменской киноиндустрии на ближайшие 5 лет.

Стратегическая сессия проводится во второй раз. Специально для консультации кинематографистов и проведения работ над "дорожной картой" приглашены эксперты, которые на протяжении нескольких лет занимаются продвижением и изучением региональных киноиндустрий – это аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов, а также человек, который создал феномен якутского кино – директор АНО "Якутская республиканская киносеть" Пётр Чиряев.