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Ишимские врачи избавили пожилую пациентку от камня в кишечнике

Общество, 17:27 28 августа 2019

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

От редкой патологии избавили пожилую пациентку ишимские врачи областной больницы № 4, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Хирурги вовремя диагностировали и извлекли из желудка крупный камень размером с перепелиное яйцо. Женщина обратилась в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. При проведении фиброгастродоуденоскопии в просвете двенадцатиперстной кишки у 71-летней пациентки врач-эндоскопист Александр Гребнев заподозрил инородное тело. Такое могло случиться только если камень мигрировал из желчного пузыря в просвет двенадцатиперстной кишки, что и вызывало непроходимость кишечника. Диагноз подтвердил рентгенолог – в тот же день пациентку экстренно прооперировали. Даже для опытных хирургов инкремент величиной с перепелиное яйцо, да еще и в кишечнике - случай редкий, подчеркивают специалисты.

"Заболевание не имеет типичного течения и специфических признаков, что обусловливает позднее обращение больных к врачу, трудность диагностики и высокую летальность. Однако использование дополнительных методов исследования, таких как ФГС и рентген органов брюшной полости, позволяют заподозрить и своевременно диагностировать эту патологию", – пояснил заведующий хирургической службой областной больницы № 4 Фарход Гиясов.

Для того, чтобы избавить женщину от инородного тела, провели полостную операцию: камень размером 40 на 30 мм извлекли из желудка, куда его изначально переместили из двенадцатиперстной кишки. Пилоропластику провел заведующий хирургическим отделением Максим Мальцев.

"Два последних месяца я ничего практически не кушала, меня постоянно рвало. Когда я не могла больше уже терпеть боль, обратилась к медикам. То, что у меня в кишечнике мог быть камень, даже не предполагала. Пока питаюсь через зонд, но уже чувствую, что организм идет на поправку. Благодарна врачам и медсестрам реанимации, где провела несколько дней, и хирургам, которые вернули меня к жизни", – сказала пациентка.

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# Ишим , областная больница №4 , хирургия

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