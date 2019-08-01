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На секции газоразделения ЗапСибНефтехима установлен рекорд

Экономика, 12:09 28 августа 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Сотрудники "ЗапСибНефтехима" установили мировой рекорд по срокам осушки и продувки оборудования секции газоразделения установки пиролиза. Чтобы завершить эти работы, специалистам потребовался 31 день, тогда как ранее лучшим результатом в мире считалось 50 дней, сообщают корпоративные коммуникации тобольских предприятий СИБУРа.

Газоразделение — важная составляющая технологической цепочки производства пиролиза. Процессы, протекающие в этой секции, необходимы, в первую очередь, для получения этилена и пропилена — сырья для производства конечной продукции "ЗапСибНефтехима" полиэтилена и полипропилена. Перед пуском и подачей сырья каждую единицу оборудования необходимо было продуть атмосферным воздухом и осушить.

Инновационное решение специалистов СИБУРа заключалось в изменении принципа проведения работ: продувка и осушка участков секции проходила не последовательно, а параллельно.

"Совместно с операционным блоком, строительным блоком и блоком эксплуатации мы реализовали идею строительства дополнительных трубопроводов – "перемычек" по семи направлениям технологической цепочки газоразделения, — рассказал директор завода пиролиза "ЗапСибНефтехима" Дмитрий Соколов. — Это позволило нам параллельно, а не последовательно прочищать и продувать одновременно несколько систем, экономя время и трудозатраты".

Работа проходила в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Были сформированы дневные и ночные бригады, численность каждой доходила до двухсот человек.

"Сложным моментом была системная координации большого количества процессов, протекающих одновременно. Задачи расписывались буквально ежеминутно", — отметил начальник установки компримирования и газоразделения "ЗапСибНефтехима" Максим Захаров.

Успешное проведение работ по продувке и осушке оборудования позволило начать подготовку к следующему важному производственному этапу - принятию первых углеводородов и получению этилена и пропилена, которое намечено на осень 2019 года.

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# ЗапСибНефтехима , пиролиз , установка

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