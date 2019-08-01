Гостей "Дома Машарова" ждет ярмарочное представление

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Тюменский музей "Дом Машарова" приглашает детей и их родителей на кукольное представление 31 августа, начало в 13 часов 30 минут.

Студия кукол Сергея Ильина в рамках "Первого ремесленного сезона" представит ярмарочный театр, сообщает музейно-просветительское объединение.

Зрители увидят представления, которые разыгрываются при помощи перчаточных кукол. Дети познакомятся с Петрушкой и другими веселыми и общительными народными героями, которые обязательно поделятся своим отличным настроением. Зрителям покажут русские народные сказки, потешные шутки и веселые истории.

Вход свободный.