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Гостей "Дома Машарова" ждет ярмарочное представление

Общество, 10:41 29 августа 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Тюменский музей "Дом Машарова" приглашает детей и их родителей на кукольное представление 31 августа, начало в 13 часов 30 минут.

Студия кукол Сергея Ильина в рамках "Первого ремесленного сезона" представит ярмарочный театр, сообщает музейно-просветительское объединение.

Зрители увидят представления, которые разыгрываются при помощи перчаточных кукол. Дети познакомятся с Петрушкой и другими веселыми и общительными народными героями, которые обязательно поделятся своим отличным настроением. Зрителям покажут русские народные сказки, потешные шутки и веселые истории.

Вход свободный.

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# Дома Машарова , спектакль , Тюменское музейно-просветительское объединение

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