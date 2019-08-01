Тюменец пострадал во время хлопка газовоздушной смеси

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Житель дома по ул. Тимофея Чаркова, 81 в Тюмени пострадал во время хлопка газовоздушной смеси 29 августа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"В 15 часов 46 минут поступило сообщение от очевидца о пожаре на девятом этаже 19 этажного жилого дома по улице Тимофея Чаркова, 81. При прибытии первого пожарного подразделения в 15 часов 55 минут, было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения при проведении работ по утеплению балкона монтажной пеной", - рассказала он.

В результате хлопка повреждено остекление окна в квартире и балконной рамы, деформирована кирпичная кладка наружного ограждения балкона. Хозяин квартиры пострадал, он получил ожог лица и рук, госпитализирован каретой скорой помощи.

На месте происшествия работали пять единиц техники, 12 человек личного состава.

Анжела Лебедева