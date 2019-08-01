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Тоболякам напомнили о безопасности при использовании бытового газа

Общество, 17:15 31 августа 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

О безопасности при использовании газа в быту напомнили жителям Тобольска специалисты регионального управления МЧС России и компании "Газпром газораспределение Север", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы пообщались с жителями частного сектора, а также многоквартирных домов. Тоболякам напомнили о правилах осторожного обращения с газовым оборудованием.

В ходе рейда проверили состояние газового оборудования, исправность дымовых и вентиляционных каналов. Жителям вручили памятки по правилам эксплуатации газового оборудования и пожарной безопасности с алгоритмом действий при пожаре и телефонами экстренных служб.

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# безопасность , газоснабжение , МЧС России по Тюменской области

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