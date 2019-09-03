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Стартовал конкурс видеоработ "Снимай науку!"

Общество, 09:13 03 сентября 2019

www.naukatv.ru | Фото: www.naukatv.ru

Конкурс видеоработ "Снимай науку!" объявил телеканал "Наука". Дедлайн 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Конкурс проводится для выявление новых имен в научной журналистике и популяризация науки среди молодежи. Лучшие видео попадут в эфир канала. Творческие работы могут прислать все желающие вне зависимости от возраста, рода занятий и места проживания.

Для участия необходимо загрузить на сайте проекта свой видеофайл.

Прием работ ведется по четырем номинациям: "Эксперимент", "Научпоп", "Открытие" или "Дети о науке". Также требуется заполнить заявку к видео. Все работы проходят модерацию и публикуются в течение семи дней с момента подачи.

Подробную информацию о технических характеристиках видео и правилах размещения можно найти на сайте конкурса. Вопросы принимаются по адресу электронной почты info@naukatv.ru с пометкой "Снимай науку".

Оценивать конкурсные работы будет жюри, состоящее из ведущих российских популяризаторов науки, видеоблогеров, партнеров конкурса.

Победителя объявят 8 октября 2019 года. Победителям и призерам вручат призы: видеокамеры, микроскоп, умные часы. Также по выбору редакции телеканала "Наука" один из участников получит возможность снять собственную передачу.

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# Министерство просвещения РФ , наука , ролики , телеканал

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