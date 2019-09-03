Ночью из горящего дома на улице Шишкова эвакуировали жильцов

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Один человек пострадал при пожаре в пятиэтажном доме на ул. Шишкова в Тюмени 3 сентября. Из опасной зоны 22 человека эвакуировали и 15 спасли, сообщает региональное управление МЧС России.

Вызов поступил в единую диспетчерскую службу города в 2 часа 27 минут. Первые пожарные подразделения прибыли через семь минут. Очаг возгорания обнаружен на первом этаже здания.

В тушении задействовали четыре звена газодымозащитной службы, 18 человек личного состава, семь единиц техники пожарно-спасательных частей.

Открытое горение ликвидировали в 2 часа 53 минуты.

Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 20 кв. м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.