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Учебная эвакуация прошла в доме-интернате в Тюменском районе

Общество, 17:27 03 сентября 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Пожарно-тактические учения по эвакуации прошли в Детском психоневрологическом доме-интернате в с. Успенке Тюменского района, сообщает главное управление МЧС по Тюменской области.

Условное задымление произошло в спальном помещении на втором этаже второго корпуса дома-интерната. Была задействована система оповещения и управления эвакуацией. Сотрудники 19-го отряда федеральной противопожарной службы эвакуировали 112 детей и 25 работников учреждения.

Как отметил начальник тюменского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Алексей Николаев, такие тренировки помогают персоналу социально значимых объектов действовать правильно в критических ситуациях. "Учения позволяют выработать у сотрудников навык быстро и безошибочно ориентироваться при возникновении угрозы, четко определять порядок действий для того, чтобы обезопасить людей, за которых они ответственны, принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара", - пояснил он.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тюменский район , учения , эвакуация

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