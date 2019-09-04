Проект "Семья во дворе" открывает осенний сезон

| Фото: "Семья во дворе" во "ВКонтакте" | Фото: "Семья во дворе" во "ВКонтакте"

Новый сезон проекта "Семья во дворе" стартует в Тюмени в сквере Льва Ровнина 7 сентября.

Интересные площадки для детей и родителей будут работать с 11 до 13 часов, сообщает региональный центр "Семья".

Организаторы приготовили рисование 3D-ручками, арт-терапевтические тренинги, викторины, игры, конкурсы, площадку по сдаче ГТО, бесплатные консультации психологов, юристов по вопросам воспитания и обучения.

Как рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова, проект популярен среди активных тюменцев.

"Некоторые гости даже путешествуют вместе с проектом и посещают его на различных площадках нашего города. За годы реализации у нас сформировалась сильная команда помощников и партнеров, которые с удовольствием присоединяются к нам", - сказала она.

Проект "Семья во дворе" направлен на создание комфортных условий для совместного времяпрепровождения взрослых и детей, развития творческого потенциала участников, веселого и познавательного семейного досуга. Узнать о перемещениях проекта можно в его официальной группе.