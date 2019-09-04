За обман тоболяка уральцу грозит срок

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

До пяти лет лишения свободы грозит 28-летнему жителю Новоуральска, обманувшему тоболяка. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Житель Тобольска 1995 года рождения обратился с заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции. "Заявитель пояснил следователю, что в марте он решил приобрести планшет. Подходящий ему гаджет он нашел в интернет-магазине, но товар стоял на продаже в Новоуральске Свердловской области. Связавшись с продавцом, мужчины договорились о сделке. Злоумышленник настоял на том, чтобы покупатель перевел ему полную сумму за товар в размере 23 тысяч рублей, а также тысячу рублей за доставку почтой. После того, как мужчина перевел деньги, мошенник на связь больше не выходил", — рассказали в региональном управлении МВД России.

Сотрудники уголовного розыска установили личные данные абонента, с которым созванивался потерпевший, а также определили его местонахождение. В Новоуральске оперативники задержали 28-летнего подозреваемого. Мужчину доставили в тобольский отдел полиции.

Стражи порядка выяснили, что девушка подозреваемого попросила выставить объявление о продаже планшета, но вскоре передумала продавать гаджет. Фигурант не стал удалять объявление и, когда ему написал тоболяк, решил таким образом подзаработать денег.

Задержанный признал вину. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Полицейские предупреждают граждан, что не стоит доверять просьбам о полной или частичной предоплаты за товар, особенно если имущество продается в другом городе или регионе. Покупателей призывают расплачиваться в момент получения товара.

Ранее информационное агентство "Тюменская линия" опубликовало материал о том, как защититься от интернет-мошенников.