Эксперты рассказали, как защититься от интернет-мошенников

| Фото: тцсм.рф | Фото: тцсм.рф

От пяти до десяти заявлений ежедневно поступает в полицию от жителей Тюменской области, пострадавших от действий виртуальных мошенников.

Как отмечают в региональном управлении МВД России, особой группы риска нет, но незащищенными перед мошенниками чаще оказываются пожилые люди. "Пенсионеры более уязвимы, поскольку меньше знают о современных технологиях коммуникаций. Призываем родственников провести профилактические беседы со своими близкими, рассказать им о видах мошенничеств, о том, что никто не застрахован и должен понимать, что с ним может приключиться плохая история. Будем надеяться, что с помощью информирования мы минимизируем совершение данного вида преступлений в регионе", — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Жертвой мошенников может стать любой человек, активно пользующийся Интернетом, обладатель банковской карты. Злоумышленники сообщают о якобы заблокированном счете или несанкционированном снятии денег. Начинают требовать с владельцев карт реквизиты, в том числе расположенный на обратной стороне трехзначный код, а после похищают средства.

"Номер, с которого поступает звонок, может определиться как официальный номер банка, выпустившего карту. Мошенники используют для этого специальное программное обеспечение. Если вам поступил такой звонок, прекратите разговор, наберите вручную номер горячей линии учреждения, который указан на оборотной стороне карты, и уточните ситуацию. Не сообщайте реквизиты банковской карты, пин-код или одноразовые пароли. Сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию", — говорит представитель отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Алексей Нохрин.

Он добавил, что по закону банки обязаны приостанавливать подозрительные платежи на срок до двух суток. Этого времени достаточно, чтобы человек хорошо все обдумал и перезвонил в банк – подтвердить или отменить платеж.

Также Алексей Нохрин советует никогда не переводить деньги авансом до получения услуги или товара, а также не отвечать на SMS-сообщения с незнакомых номеров, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах.

"Если мошенничество все-таки произошло, срочно сообщите об этом в банк, заблокируйте карту и напишите заявление о несогласии с операцией и обратитесь в полицию", — рекомендует представитель отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Чем быстрее потерпевший обратиться в полицию, тем оперативнее сотрудники полиции примут меры по возврату денег и задержанию злоумышленников, уверяют в региональном УМВД России. "Также люди могут обратиться в банк по телефону, указанному на обороте банковской карты, и уведомить сотрудников кредитно-финансовой организации о том, что вы стали жертвой мошенников. В таком случае возможна блокировка суммы", — заключил Антон Каморников.

Найти злоумышленников порой задача не из легких. Как правило, такие преступления совершают жители других регионов. Тюменские правоохранители ищут и задерживают мошенников вместе со своими коллегами из других субъектов РФ. Эта совместная работа дает положительные результаты. Так, в конце мая 2019 года был задержан житель Новосибирской области, обманувший 39 пенсионеров, проживающих в Ишиме. На протяжении трех месяцев он звонил пожилым ишимцам на телефоны и представлялся родственником, оказавшимся в сложной ситуации. Чаще всего он говорил, что попал в аварию или стал жертвой противоправных деяний. Общая сумма причиненного ущерба составила более 220 тыс. рублей.

"Преступления раскрываются не так активно, как нам бы того хотелось. Тем не менее, работа по всем зарегистрированным эпизодам не останавливается, выполняются необходимые следственные действия, чтобы установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности", — сказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области.

Большое внимание в регионе уделяют работе по профилактике мошенничества. Тематические памятки раздают участковые во время обхода территорий, в общественных местах, на разных мероприятиях. Периодически стражи порядка проводят акцию "Стоп, мошенник!", на которой граждан информируют о наиболее распространенных видах мошенничества и способах защиты от них.

Тюменские полицейские стараются охватить, как можно большую часть населения для того, чтобы рассказать о способах обмана и путях противодействия ему. С 8 сентября на билбордах, установленных на улицах областной столицы, начнут транслировать новые профилактические ролики. Сейчас видео распространяют в социальных сетях.

Инна Пахомова