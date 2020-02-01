Сотрудники Банка России и полиции рассказали жителям Тюмени о кибермошенничестве

фото отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России фото отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России

Сообщения о блокировке счета или списании средств с карты, обман при покупке или продаже товаров через интернет, предложения фальшивых финансовых услуг, выигрыш в лотерею, взлом страниц в социальных сетях и просьбы о перечислении средств остаются самыми распространенными видами бесконтактного мошенничества с использованием мобильной связи и интернета. Только с начала 2020 года зарегистрировано более 150 подобных фактов.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников на консультационном часе "Как не стать жертвой мошенников". Мероприятие, сообщает пресс-служба отделения Уральского ГУ Банка России по Тюменской области, провели совместно представители Центрального банка и правоохранительных органов для жителей Тюмени на площадке центрального почтового отделения.

"Тюменская полиция активно борется с данными преступлениями, однако главный способ обезопасить себя – проявлять бдительность и осторожность", – отметил Антон Каморников.

По статистике Банка России, более 97% случаев хищения со счетов физических лиц и 39% – юридических лиц были совершены с использованием социальной инженерии – метода получения доступа к конфиденциальным данным с использованием психологического воздействия.

Как рассказал заместитель начальника отдела безопасности Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России Алексей Нохрин, в 2019 году участились случаи мошенничества с применением социальной инженерии, когда преступники от имени службы безопасности банка сообщают владельцам карт о подозрительной операции, а затем выманивают данные, якобы нужные для блокировки такой операции. Номер, с которого поступает звонок, может определиться как официальный номер банка, выпустившего карту. Для этого мошенники используют специальное программное обеспечение.

Мошенники всегда действуют очень быстро, не дают жертве времени подумать, осознать ситуацию, говорят уверенно, аргументированно, используют профессиональные термины.

"Если вам поступил подобный звонок, прекратите сомнительный разговор, наберите номер горячей линии банка вручную (он указан на оборотной стороне карты) и уточните информацию. Ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты", – подчеркнул Алексей Нохрин.

Специалисты также рекомендуют никогда не переводить деньги авансом, до получения услуги или товара, выбирать безопасные сайты, завести специальную карту для покупок в интернете, не отвечать на SMS с незнакомых номеров, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и всегда проверять информацию, полученную от незнакомых людей.

Встреча в центральном почтовом отделении Тюмени прошла в формате диалога, жители города активно задавали вопросы спикерам. Следующая встреча по киберграмотности с горожанами "серебряного возраста" запланирована на базе Тюменского городского Совета ветеранов.