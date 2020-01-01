Мошенники рассылают письма предприятиям от имени СИБУРа

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В России активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками ПАО "СИБУР Холдинг" и предлагают к продаже продукцию предприятий общества либо закупку оборудования, материалов и товарно-материальных ценностей по прямому договору поставки без процедуры проведения торгов и отсрочки платежа. Такое предупреждение клиентов и партнеров размещено на официальном сайте ПАО "СИБУР Холдинг".

"Для осуществления своей преступной деятельности, - отмечено в сообщении, - злоумышленники создают фейковые копии официального сайта нашей компании (например, "http://sibur-international.ru "), используют схожие с официальным домены (например, "sibur-lnt.com"), регистрируют аккаунты в социальных сетях (https://www.instagram.com/sib urkz/). Клиентам рассылаются фальсифицированные уставные документы, подменяются адреса отправителей электронных писем (подделываются под официальные сообщения действующих сотрудников, от имени которых осуществляется спам-рассылка и последующее общение)".

Для защиты от мошенников служба безопасности ПАО "СИБУР Холдинг" рекомендует все телефонные номера и электронные адреса (доменные имена), откуда приходят предложения от имени ПАО "СИБУР Холдинг", обязательно сверять с информацией, размещенной на официальном сайте СИБУРа.

Можно также позвонить в головной офис СИБУРа по тел. +7 (495)7775500 и попросить оператора соединить с менеджером по продажам, с которым велась переписка, или от которого поступил первый звонок с предложением о сотрудничестве.

Следует учитывать, что работники СИБУРа ведут служебную переписку с электронных адресов, зарегистрированных в корпоративном почтовом домене @sibur.ru. При обнаружении в переписке отличий в доменном имени, возникновении иных подозрений, необходимо направить запрос на известный вам адрес электронной почты менеджера СИБУРа, с которым работаете, либо на электронный адрес, указанный на официальном сайте СИБУРа. Не используйте для проверки электронные адреса и номера телефонов, указанные в поступившем сообщении, не используйте электронные ссылки, указанные в поступивших вам обращениях, т.к. они могут привести на сайты-двойники.

При необходимости, требуйте проведения очной встречи и переговоров с менеджером в офисе СИБУРа.

При наличии подозрений о контакте с предполагаемыми мошенниками направляйте информацию на электронный ящик "горячей линии" функции Экономическая безопасность ООО "СИБУР for_info@sibur.ru.