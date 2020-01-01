Виды мошенничества с банковскими картами "мутируют" ежедневно, считают эксперты

duma.gov.ru duma.gov.ru

Ежедневно как минимум три человека обращаются в правоохранительные органы по вопросу бесконтактного мошенничества. Иногда количество обращений в УМВД по Тюменской области достигает 20-ти в сутки. При этом, не каждый решит писать заявление в полицию, поэтому фактическое количество случаев мошенничества можно кратно увеличивать.

Наиболее опасным и распространенным способом мошенничества в Интернете считается фишинг. Его суть - в выманивании у жертвы паролей, пин-кодов, номеров и CVV-кодов. Схем, которые помогают мошенникам получить нужные сведения.

Виды мошенничества "мутируют" ежедневно. Среди распространенных – схема "Родственник в беде". Поступает звонок или смс-сообщение от знакомого сослуживца, родственника или близкого человека. Например, случилась беда (ДТП, взрыв, стало плохо на улице, авария, иное ЧП). Звонок с чужого номера, потому что у телефона жены (мужа, ребенка, бабушки, тети, дяди и т.д.) сел аккумулятор. Денег на счету мало, а чтобы решить проблемы, необходимо сделать еще множество звонков. Требуют срочно пополнить баланс незнакомого номера. Игра на доверии с множеством вариаций.

Генеральный директор страховой компании "Югория" Алексей Охлопков поделился с корреспонтентом ИА "Тюменская линия" сообщениями, которые поступали в его адрес. "У меня умер папа, все деньги ушли на перелет. Завтра похороны, очень вас прошу помочь", - говорится в сообщении. В завершение прилагаются данные электронной карты, куда можно перечислить денежные средства.

"Оперируя чувствами, желанием человека придти на помощь, понимание того, что вряд ли человек будет шутить на тему смерти родителей, многие люди откликаются на подобный призыв, - считает Алексей Охлопков. - Не смотря на любые просьбы, милые фотографии, факты, совпадающие по случайности с реальностью, не нужно переводить деньги незнакомым людям, чтобы не разочароваться, и когда обратятся те, кому действительно нужна помощь, не остаться в стороне".

Дарья Ларина