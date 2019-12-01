Сбербанк рассказал о самых распространенных приемах мошенничества с картами

| Фото: https://www.sberbank.ru/ | Фото: https://www.sberbank.ru/

О распространенных приемах, которые используют злоумышленники при финансовых махинациях с банковскими картами, рассказал клиентам Сбербанк.

Частая ситуация, когда на сотовый телефон звонит незнакомец и представляется сотрудником службы безопасности банка. Номер входящего звонка очень похож на номер банка и начинается, как правило, с +7900, +900, либо злоумышленники меняют одну цифру, которую человек сразу не замечает и думает, что это банковский номер.

Мошенник сообщает, якобы банк выявил подозрительную операцию или в системе произошел сбой. Он просит у жертвы полные данные карты, CVV- или CCV-код, код из sms или пароли от "Сбербанк Онлайн". Для убедительности он называет персональные данные человека и просит перевести деньги якобы на защищенный счет, который закреплен за персональным менеджером, и говорит о том, что потом можно будет вернуть деньги.

Специалисты Сбербанка подчеркивают: звонки от сотрудников банка могут поступать с номеров 900, 8-800-555-55-50, 8-495-500-55-50. Любые другие варианты неверные. Гражданам советуют записать эти номера в адресную книгу телефона, а также не совершать никаких операций по инструкциям звонящего, не сообщать ему никакие секретные данные. Все операции для защиты карты настоящий сотрудник банка делает сам. Если все-таки во время разговора произошла утечка личных данных - нужно немедленно позвонить в банк по номеру 900 и сообщить о случившемся.

Еще одна рабочая схема мошенников - "перевод по ошибке". Она срабатывает, когда человек оставляет свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений. Вскоре кто-то присылает с мобильного телефона sms, имитирующее банковское сообщение об операции. Затем с другого номера приходит sms с просьбой вернуть деньги. Если человек самостоятельно переводит деньги по указанным данным, вернуть их уже не получится.

Чтобы защитить себя, нужно запомнить, что банк присылает сообщения только с номеров 900 или 9000. Банковские работники советуют проверить баланс карты, чтобы убедиться, действительно ли деньги поступили на счет. Если есть подозрение на sms-мошенничество, нужно сразу обратиться к персональному менеджеру или позвонить в банк на номер 900, или на номер, указанный на обратной стороне карты, либо связаться с банком через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн".

Третья схема, распространенная среди злоумышленников, - "брокерские или дилерские услуги". Клиенту банка звонит незнакомец, который называет себя представителем брокерской или дилерской компании, предлагает инвестировать деньги и обещает высокий доход. Если человек соглашается открыть счет и самостоятельно переводит деньги на карту третьего лица - вернуть средства невозможно. Еще один вариант - это бинарные опционы. Регистрируясь на сайте бинарных опционов и пополняя баланс, обманутый получает уведомление о получении "бонусных доходов". Чтобы вывести эти деньги, нужно повысить "торговый статус", а значит внести на счет дополнительную сумму.

Чтобы защититься от злоумышленников, прежде чем переводить деньги брокерской компании, нужно проверить ее лицензию. Список компаний с лицензиями на брокерскую или дилерскую деятельность есть на сайте Центрального банка РФ. Кроме того, нужно проверить реквизиты. Реальные брокерские или дилерские компании не просят перевести средства на карту физического лица — это будет именно счет компании. Сообщите по номеру 900 при первом подозрении на мошенничество.

Замыкает четверку самых популярных способов присвоить чужие деньги фейковый опрос от Сбербанка. Клиент получает письмо или sms о том, что Сбербанк проводит лотерею. Ему предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Фишинг — это когда у вас пытаются выудить секретную информацию, например, пароль от личного кабинета. Человек проходит опрос на сайте и за это ему обещают крупную сумму вознаграждения, например, 150 тыс. рублей. Но для подтверждения карты и перечисления бонусов жертву просят перечислить "закрепительный платеж" в размере 150 рублей.

Чтобы обезопаситься от этого, эксперты советуют настроить блокировку фальшивых сайтов в своем браузере. При оплате покупок в интернете нужно проверять адрес сайта. Если домен не совпадает в точности с официальным названием сайта, данные вводить не нужно. Адрес сайта должен начинаться с букв https, а не с http, а в адресной строке должен отображаться значок в виде закрытого замка - это значит, что соединение защищено. Также полезно подключить sms-банк, чтобы подтверждать платежи паролями от банка.