Тюменцев предупреждают о новом виде мошенничестве от имени Роспотребнадзора

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области заявило о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают по почте письма от имени ведомства, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через ФГУП "Почта России" постановлений о назначении административного штрафа якобы от имени руководителя или замруководителя территориального органа Роспотребнадзора", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что указанные в письме реквизиты не соответствуют данным территориального органа Роспотребнадзора.

Людям, получившим такие постановления, рекомендуют проверить реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания. "При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, а значит получателем платежа не может выступать никакая другая организация", — подчеркивают сотрудники ведомства.

Если возникли сомнения, следует обратиться в управление Роспотребнадзора. О случаях обмана необходимо сообщать в правоохранительные органы.