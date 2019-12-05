  • 5 декабря 20195.12.2019четверг
  • USD64,1948
    EUR71,1086
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменцев предупреждают о новом виде мошенничестве от имени Роспотребнадзора

Общество, 16:38 05 декабря 2019

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области заявило о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают по почте письма от имени ведомства, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через ФГУП "Почта России" постановлений о назначении административного штрафа якобы от имени руководителя или замруководителя территориального органа Роспотребнадзора", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что указанные в письме реквизиты не соответствуют данным территориального органа Роспотребнадзора.

Людям, получившим такие постановления, рекомендуют проверить реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания. "При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, а значит получателем платежа не может выступать никакая другая организация", — подчеркивают сотрудники ведомства.

Если возникли сомнения, следует обратиться в управление Роспотребнадзора. О случаях обмана необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , обман , полиция , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 05.12.2019Навигатор по национальным проектам для волонтеров и НКО создают в России
16:49 05.12.2019В Тюменской области поисковики провели просветительские акции для школьников
16:38 05.12.2019Тюменцев предупреждают о новом виде мошенничестве от имени Роспотребнадзора
16:16 05.12.2019Урок мужества "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" прошел в червишевской школе