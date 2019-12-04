В Тюменской области участились случаи хищения средств с банковких карт

| Фото: МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

1 тыс. 390 фактов хищения денежных средств с помощью банковских карт зарегистрировано в Тюменской области с начала 2019 года, сотрудники правоохранительных органов отмечают рост этого вида преступлений.

Как пояснила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УМВД России по Тюменской области Светлана Новик, в статистику входят как кражи, так и мошеннические действия.

"Если раньше, основную долю потерпевших от действий злоумышленников составляли люди пожилого возраста, то сейчас жертвой преступников становятся самые разные представители общества - и молодежь, и предприниматели. Все дело в том, что мошенники изобретают новые уловки, представляются сотрудниками банков, госучреждений, правоохранительных органиов. Они не дают времени и возможности сосредоточиться, вводят человека в заблуждение и держат в эмоциональном напряжении", - рассказала Светлана Новик.

По ее словам преступления, совершаемые с помощью информационных технологий, носят труднораскрываемый характер. Мошенник остается обезличенным для жертвы, часто проживает в другом регионе. Для раскрытия преступления и привлечения к ответственности виновных лиц важно, насколько быстро потерпевший предпримет меры – обратится в полицию, банк с заявлением об отмене платежа и возврате денежных средств.

Эксперты напоминают, что не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет, не сообщать ccv-код с оборотной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в sms от банка. Получив сообщение или звонок якобы от "сотрудника" банка, что ваша карта заблокирована, не открывать подозрительные ссылки из sms, мессенджеров, электронной почты.

Ирина Кургузова