В Тюменской области появились мошенники-слесари

| Фото: Росводоканал ВКонтакте | Фото: Росводоканал ВКонтакте

В Тюменской области зарегистрирован ряд случаев, когда в дома горожан приходят мошенники под видом слесарей или сотрудников ресурсоснабжающих организаций.

Известны случаи, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал", когда лжеспециалисты навязали поверку или замену приборов учета воды. Они убеждали владельцев квартир, что счетчик срочно нужно поверить, в противном случае собственник жилья будет переплачивать за коммунальный ресурс.

"К сожалению, не редки случаи, когда сомнительные организации проводят поверку приборов учета без документов, - пояснил главный метролог "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Коновалов. - Но согласно действующему законодательству, поверка счетчика может быть выполнена только при наличии на него техпаспорта. При этом, у организации обязательно должна быть аккредитация на проведение такого вида работ. Кроме того, мы не сможем принять такой прибор на учет, и услуга абоненту будет рассчитываться не по фактическим показаниям, а исходя из норматива. В итоге, потребитель оплачивает "медвежью" услугу, которая выполнена незаконно, а иногда и преждевременна".

"Росводоканал Тюмень" напоминает, что специалисты предприятия не приходят в квартиры и дома тюменцев без предупреждения, а продолжительность межповерочного интервала и сведения о дате поверки указаны в техническом паспорте прибора учета. Для счётчиков холодной воды - это один раз в шесть лет, для горячей - зависит от срока изготовления прибора учета - раз в четыре года или раз в шесть лет. Если истекает срок поверки прибора учета, заказать его поверку можно в любой аккредитованной организации, в том числе и в "Тюмень Водоканале".

Обратившись в водоканал, абоненты экономят время, так как им не нужно передавать информацию в коммерческую дирекцию и оформлять вызов специалиста для ввода счетчика в эксплуатацию. В случае, если прибор учета по техническим причинам не пройдет поверку, за нее платить не нужно. Горожане могут подать заявку по единому многоканальному телефону 540-940 или заполнить форму на главной странице сайта компании.

Напомним, что поверка индивидуальных приборов учета является обязательной процедурой, отвечает за нее владелец квартиры или дома.