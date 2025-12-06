В Тюменской области средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10,9% выросла средняя зарплата в Тюменской области. Она превышает 90 тыс. рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", уровень зарплат в регионе на третьем месте в Уральском федеральном округе после северных округов. В ЯНАО в среднем начисляли 176 тыс. 633 руб., в ХМАО-Югре - 90 тыс. 569 руб. В остальных регионах УрФО ситуация следующая: в Свердловской области средний заработок составил 87 тыс. 062 руб., в Челябинской - 79 тыс. 320 руб., в Курганской - 70 тыс. 629 руб.

Отметим, что в сентябре в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата была выше - 92 тыс. 043 руб. По сравнению с началом осени 2024 года прирост составил 3,9%.