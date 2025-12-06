  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей

Общество, 09:49 06 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10,9% выросла средняя зарплата в Тюменской области. Она превышает 90 тыс. рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", уровень зарплат в регионе на третьем месте в Уральском федеральном округе после северных округов. В ЯНАО в среднем начисляли 176 тыс. 633 руб., в ХМАО-Югре - 90 тыс. 569 руб. В остальных регионах УрФО ситуация следующая: в Свердловской области средний заработок составил 87 тыс. 062 руб., в Челябинской - 79 тыс. 320 руб., в Курганской - 70 тыс. 629 руб.

Отметим, что в сентябре в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата была выше - 92 тыс. 043 руб. По сравнению с началом осени 2024 года прирост составил 3,9%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зарплата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 06.12.2025Жители Тюменской области создали арт-объектами для Тобольска
11:08 06.12.2025Муниципальные практики со всей России представили на форуме-выставке ВАРМСУ в Москве
10:03 06.12.2025Тюменцам рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой
09:49 06.12.2025В Тюменской области средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора