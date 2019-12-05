Доверчивость стоила жителю Упорово сто тысяч рублей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель Упорово поверил аферистам и лишился 100 тыс. рублей. Рекламу с предложением заработать деньги в Интернете мужчина нашел в социальной сети, сообщает УМВД по Тюменской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что перешел по ссылке и заполнил анкету. После этого ему на мобильный телефон позвонила неизвестная. Она сообщила, что для получения дохода мужчине необходимо установить на компьютер программное обеспечение удаленного доступа к работе.

Мужчина выполнил рекомендации звонившей. Позже он обнаружил, что с его кредитной карты исчезли деньги. Поняв, что стал жертвой мошенников, упоровец обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".