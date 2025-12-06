Муниципальные практики со всей России представили на форуме-выставке ВАРМСУ в Москве

Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Проект "Тобольск — ключ к Сибири", позволивший увеличить турпоток почти на 40%, и практика Челябинска "От рекультивированной свалки к цветущим улицам" — эти и ещё порядка 500 успешных кейсов стали центром внимания на первом форуме-выставке муниципальных практик "БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ". Мероприятие проходит в Москве на площадке Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Более 750 глав городов, председателей советов депутатов и руководителей муниципальных образований со всей России собрались на площадке, организованной Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, оценила значение события: "Сегодня мы открываем важную веху в истории ВАРМСУ и всего муниципального управления страны. Первый форум-выставка "БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ", объединивший лучшие муниципальные практики России, задаёт новый стандарт и управленческую культуру обмена опытом".



В своём выступлении Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, заявил: "Сейчас отношение к местному самоуправлению действительно меняется благодаря системным решениям, принимаемым Президентом нашей страны Владимиром Путиным".



Мэр Тобольска Пётр Вагин, комментируя успех своего города, отметил: "Мы рады, что практики города отмечены на выставке — это подтверждение, что город развивается правильным курсом".

В дискуссиях также участвовали другие сопредседатели ВАРМСУ: губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель комитета Совета Федерации Андрей Шевченко и Галина Данильченко, которая поделилась опытом формирования системы местного самоуправления в новых регионах страны.

В рамках форума впервые представлен Доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации — документ, который будет передан Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Форум-выставка продлится до 6 декабря и включит тематические дискуссии, церемонию награждения победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика" и проведение VIII Съезда ВАРМСУ.