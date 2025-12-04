В Нижнетавдинском округе за нападение собаки ребенку выплатят 200 тысяч рублей

200 тыс. рублей получит несовершеннолетний за нападение бесхозной собаки в Нижднетавдинском округе. Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее малолетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратура Тюменской области.

В октябре 2024 года девочка вместе со старшим братом пошла в магазин в с. Нижняя Тавда. Здесь на нее напала бродячая собака и укусила за шею и лицо, причинив глубокое раны.

Девочку госпитализировали в больницу. Ей провели операцию, наложили швы на лице. Ребенок провел в больнице под наблюдением врачей более месяца. Оставшиеся шрамы требуют дальнейшего лечения и приносят нравственные страдания девочке.

Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в суд с иском о взыскании с администрации Нижнетавдинского района компенсации морального вреда. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.