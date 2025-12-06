  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Жители Тюменской области создали арт-объектами для Тобольска

Общество, 11:29 06 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть новых арт-объектов, посвященными героям современности, украсили улицы Тобольска. Все работы создали жители Тюменской области в рамках образовательного проекта "Вектор улиц". Они посвящены историям героев XX-XXI веков.

Как сообщает "КП-Тюмень", увидеть готовые объекты можно на территории мультицентра "Моя территория" и в парке "Сквер Выпускников". 30 инициативных тоболяков предложили свои идеи. 15 из них посетили онлайн мастер-классы по позиционированию и генерации идей, разработали макеты и представили их авторитетному жюри.

"Данный проект — это история о том, как люди видят героев прошлого и настоящего и могут выразить это видение в искусстве. Мы получили искренние, глубокие работы, которые украсили наш город. Уверена, что эти арт-объекты станут не только новыми точками притяжения, но и заставят многих задуматься о том, что герои — разные, и часто они живут рядом с нами", — рассказала Анастасия Кулешова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Для знакомства с объектами команда проекта также записала аудио-экскурсии. Желающие могут прогуляться по новому маршруту и узнать историю, стоящую за каждым произведением. Послушать их можно в официальном сообществе мультицентра "Моя территория | Тобольск" во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# арт-объект , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 06.12.2025Жители Тюменской области создали арт-объектами для Тобольска
11:08 06.12.2025Муниципальные практики со всей России представили на форуме-выставке ВАРМСУ в Москве
10:03 06.12.2025Тюменцам рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой
09:49 06.12.2025В Тюменской области средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора