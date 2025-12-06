Жители Тюменской области создали арт-объектами для Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть новых арт-объектов, посвященными героям современности, украсили улицы Тобольска. Все работы создали жители Тюменской области в рамках образовательного проекта "Вектор улиц". Они посвящены историям героев XX-XXI веков.

Как сообщает "КП-Тюмень", увидеть готовые объекты можно на территории мультицентра "Моя территория" и в парке "Сквер Выпускников". 30 инициативных тоболяков предложили свои идеи. 15 из них посетили онлайн мастер-классы по позиционированию и генерации идей, разработали макеты и представили их авторитетному жюри.

"Данный проект — это история о том, как люди видят героев прошлого и настоящего и могут выразить это видение в искусстве. Мы получили искренние, глубокие работы, которые украсили наш город. Уверена, что эти арт-объекты станут не только новыми точками притяжения, но и заставят многих задуматься о том, что герои — разные, и часто они живут рядом с нами", — рассказала Анастасия Кулешова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Для знакомства с объектами команда проекта также записала аудио-экскурсии. Желающие могут прогуляться по новому маршруту и узнать историю, стоящую за каждым произведением. Послушать их можно в официальном сообществе мультицентра "Моя территория | Тобольск" во ВКонтакте.