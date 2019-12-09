Мошенник выманил у ишимской пенсионерки сто тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

73-летняя пенсионерка в Ишиме стала жертвой мошенников. Неизвестный по телефону выдал себя за сына женщины и выманил у потерпевшей 100 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Мошенник рассказал, что по его вине в ДТП пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему необходима крупная сумма. Он также добавил, что это не телефонный разговор и все подробности произошедшего расскажет дома.

Пожилая женщина, желая помочь сыну, отправила на указанный им номер телефона 100 тыс. рублей. Только после этого потерпевшая связалась со своим сыном по телефону, чтобы проверить, дошли ли деньги до него. Мужчина сильно удивился, ведь маме он не звонил и денег не просил.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".