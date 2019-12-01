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Если звонят из банка - лучше положить трубку, советуют эксперты

Общество, 09:01 16 декабря 2019

duma.gov.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников, при звонке из банка с предупреждением о подозрительной активности или блокировке карты лучше всего положить трубку. В этом убеждена доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ, член общественного совета при УМВД России по Тюменской области Инна Васильева.

По словам эксперта, у тех, кто занимается телефонным мошенничеством, хорошо отработана технология манипуляции сознанием. В диалоге используются грамотно продуманные фразы, имитирующие стиль общения настоящих операторов различных компаний и информационных служб. Под видом опроса, проверки качества обслуживания или подключенных услуг злоумышленники просят, например, назвать присланный код, набрать комбинацию на телефоне (USSD-запрос). Демонстрируемое равнодушие к реквизитам карты, обилие непонятных терминов, иллюзия безопасности совершаемых действий может усыпить бдительность даже критически настроенного человека.

"Если пожилые люди попадаются на удочку преступников из-за своей доверчивости, незнания современных технологий, то у молодых и образованных людей критичность снижается из-за излишней самоуверенности. Убеждение "меня не проведут", "со мной это не сработает" точно также понижает уровень критического восприятия и делает человека уязвимым", - пояснила Инна Васильева.

Как правило, сотрудники банков не звонят клиентам, в исключительных случаях делают это только с общеизвестных номеров, обращаются по имени отчеству, не настаивают на каких-либо действиях. Если же банк действительно фиксирует сомнительные операции-переводы, то он самостоятельно блокирует банковскую карту для безопасности средств клиента, и для разрешения вопроса потребуется лично прийти в отделение банка.

"Повторю, что единственный способ сохранить свои сбережения от телефонных мошенников, это прекратить разговор. С любой организацией, будь то банк, социальная служба или компания, где вы пользовались услугами, участвовали в конкурсе и розыгрыше призов, вы можете связаться по официальным номерам телефонов. Просто положите трубку, дайте себе время подумать и уточните информацию самостоятельно: позвоните по номеру, указанному на вашей банковской карте, обратитесь в службу поддержки своего оператора, если звонивший представился сотрудником сотовой компании", - подчеркнула эксперт.

Ирина Кургузова

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# банковские карты , мошенничество , телефоны

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